Четыре боксера Челябинской области выиграли турнир памяти Хохрякова

На всероссийских соревнованиях в Копейске были разыграны 10 комплектов наград

В Копейске завершился один из старейших в регионе боксерских турниров, посвященных памяти дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова. В этом году он проводился в 54-й раз. Победителями соревнований стали четыре южноуральских спортсмена — Егор Горбушин и Андрей Стоцкий из Челябинска, а также магнитогорцы Егор Тараканов и Марат Гатиятуллин, сообщает региональная Федерация бокса.

Турнир в Копейске продлился пять дней, с 9 по 13 апреля. В последний день турнира состоялись 10 финальных поединков. Причем в пяти из них, мастерских категориях, разыгрывались денежные призы в размере по 200 тысяч рублей на категорию.

В финальных поединках три боксера Челябинской области праздновали победу. Золотые медали завоевали Егор Горбушин (54 кг), Егор Тараканов (75 кг) и Марат Гатиятуллин (80 кг). Еще одну победу, без боя, одержал челябинец Андрей Стоцкий (92 кг).

Всероссийский турнир по боксу памяти С. В. Хохрякова. Победители:

Полина Котегова (54 кг, Миасс), Даяна Сергеева (57 кг, ХМАО), Арина Орешкина (63 кг, Омская область), Аделия Бабажанова (81 кг, ХМАО); Егор Горбушин (54 кг, Челябинск), Данил Дамбаев (57 кг, Уфа), Георгий Пикулин (60 кг, Москва), Владимир Цыпышев (63,5 кг, Екатеринбург), Сергей Соколов (67 кг, Екатеринбург), Алексей Кузин (71 кг, Нижний Тагил), Егор Тараканов (75 кг, Магнитогорск), Марат Гатиятуллин (80 кг, Магнитогорск), Сергей Мурашев (86 кг, Екатеринбург), Андрей Стоцкий (92 кг, Челябинск), Александр Дорофеев (+92 кг, Екатеринбург).

Отметим, что в состязаниях среди женщин победу одержала также спортсменка из Миасса Полина Котегова. Она выиграла турнир в весовой категории до 54 кг. Лучшим боксером соревнований был признан Алексей Кузин из Нижнего Тагила, чемпион в весовой категории 71 кг. Лучшим судьей турнира стал Дмитрий Трелин (город Владимир).