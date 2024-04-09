Алексей Текслер назвал успешным выступление хоккейного клуба «Трактора» в сезоне-2023/2024

Губернатор встретился с игроками и тренерским штабом, а также поздравил команду с бронзовыми медалями

«Трактор». Глава региона назвал успешным выступление команды в сезоне-2023/2024, поздравил ее с бронзовыми медалями в чемпионате КХЛ, а также заверил, что клуб и дальше будет стремиться к тому, чтобы завоевать Кубок Гагарина.

«Чемпионат складывался непросто. По ходу сезона была смена тренера. Но команда смогла сплотиться, найти свою игру, показать красивый эмоциональный хоккей. Это дало результат в плей-офф в сериях с „Салаватом Юлаевым“ и „Динамо“. В целом, учитывая все сложности по ходу сезона, оцениваю его для „Трактора“ как достаточно успешный. Но надо двигаться дальше, работать над достижением главной цели», — отметил губернатор.

Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин и главный тренер команды Алексей Заварухин поблагодарили главу региона за поддержку и внимание. Они отметили, что она ощущалась и передавалась команде во время матчей. Не осталось без их внимания и то, как эмоционально радовался Алексей Текслер на трибунах арены после победных матчей «Трактора».





Губернатор напомнил всем собравшимся, что перед «Трактором» в новом сезоне также будут стоять максимальные задачи, а именно — победа в Кубке Гагарина. И заверил, что в регионе продолжат развивать хоккейную инфраструктуру.

«Будем и дальше работать над тем, чтобы строить команду системно. Уверен, что это нам по плечу и в скором времени мы завоюем Кубок Гагарина. Мы увидели в этом году то, как любят хоккей в Челябинске. Домашние матчи „Трактора“ в плей-офф вызвали невероятный ажиотаж в городе», — добавил глава региона.

Напомним, что хоккейный клуб «Трактор» в сезоне-2023/2024, уступив в полуфинале Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву», стал обладателем бронзовых медалей. Мы посчитали, что челябинский клуб в восьмой раз в своей истории становится призером чемпионата страны.