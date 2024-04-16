КХЛ опубликовала расписание матчей финала Кубка Гагарина

Серия до четырех побед между «Металлургом» и «Локомотивом» стартует 18 апреля в Магнитогорске

Стало известно расписание матчей финала Кубка Гагарина. В борьбу за трофей 18 апреля вступят хоккейные команды «Металлург» и «Локомотив». Начнется серия до четырех побед поединком 18 апреля в Магнитогорске. Здесь же, если потребуется, состоится и седьмой, заключительный матч сезона в КХЛ, сообщается на сайте лиги.

Поскольку хоккейный клуб «Металлург» занял более высокое место (1-е) в таблице по итогам регулярного чемпионата, чем «Локомотив» (3-е место), то и серия матчей в Кубке Гагарина начнется в Магнитогорске.

Расписание матчей решающего раунда плей-офф КХЛ выглядит следующим образом:

18 апреля — Магнитогорск, 19:00*;

20 апреля — Магнитогорск, 16:00;

22 апреля — Ярославль, 21:00;

24 апреля — Ярославль, 21:00.

Дополнительные матчи, в случае необходимости:

26 апреля — Магнитогорск;

28 апреля — Ярославль;

30 апреля — Магнитогорск.

* Время уральское.

Отметим, что хоккейный клуб «Металлург» в пятый раз в своей истории сыграет в финале Кубка Гагарина. При этом дважды южноуральцы завоевывали трофей — в 2014 и 2016 годах. «Локомотив» во второй раз сразится в финале — в последний раз это было в первом розыгрыше чемпионата КХЛ в сезоне-2008/2009. Тогда ярославцы уступили казанскому «Ак Барсу».