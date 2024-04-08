Хоккейный клуб «Трактор» в восьмой раз в истории стал призером чемпионата страны

Челябинская команда семь раз брала бронзу и один раз серебро в сезоне-2011/2012

Хоккеисты челябинского «Трактора» сегодня, 8 апреля, уступили ярославскому «Локомотиву» и выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина. Но завоевали бронзовые медали чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. Это уже восьмое по счету призовое место «Трактора» в истории выступления клуба в чемпионатах страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Впервые «Трактор» завоевал медали чемпионата СССР в сезоне-1976/1977. Под руководством Анатолия Кострюкова челябинцы тогда здорово провели весь турнир, набрав 45 очков в 36 матчах. Тогда победитель и призеры турнира определялись по итогам «гладкого» чемпионата, без игр на выбывание.

Затем были две бронзы в чемпионате Межнациональной хоккейной лиги. В обоих случаях к медалям турнира команду привел легендарный Валерий Белоусов. Он же, вернувшись в Челябинск, добился с «Трактором» наилучших результатов в клубной истории. Так, в сезоне-2012/2013 он вернул челябинскому клубу место в тройке призеров, а на следующий год впервые завоевал с командой серебряные медали чемпионата КХЛ.

Хоккейный клуб «Трактор» — призер чемпионатов СССР / МХЛ / КХЛ

1976/1977 — бронза, чемпионат СССР (главный тренер: Анатолий Кострюков).

1992/1993 — бронза, чемпионат МХЛ (главный тренер: Валерий Белоусов).

1993/1994 — бронза, чемпионат МХЛ (главный тренер: Валерий Белоусов).

2011/2012 — бронза, чемпионат КХЛ (главный тренер: Валерий Белоусов).

2012/2013 — серебро, чемпионат КХЛ (главный тренер: Валерий Белоусов).

2017/2018 — бронза, чемпионат КХЛ (главный тренер: Анвар Гатиятулин).

2021/2022 — бронза, чемпионат КХЛ (главный тренер: Анвар Гатиятулин).

2023/2024 — бронза, чемпионат КХЛ (главный тренер: Алексей Заварухин).

В современной истории «Трактора» дважды к бронзе приводил челябинцев Анвар Гатиятулин. Произошло это в сезонах-2017/2018 и 2021/2022. И вот новую главу написал Алексей Заварухин. Под его руководством «черно-белые» снова оказались на призовом месте.