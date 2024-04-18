Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин признан лучшим менеджером России

Он стал победителем спортивной премии СБК

Один из руководителей хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин стал победителем престижной спортивной премии. В Москве отметили лучшие проекты, объекты и менеджеров по итогам 2023 года. Победителем премии в номинации «Менеджер года» стал директор ХК «Трактор» Иван Савин. Кроме того, лучшим горнолыжным курортом страны был признан ГЛК «Солнечная долина» в Миассе, сообщается на сайте организаторов премии.

Премия СБК (ранее называлась Sport Business Awards) — это профессиональная премия в области спортивного бизнеса и управления, отмечающая лучшие проекты, объекты и менеджеров по итогам 2023 года. Генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин стал ее победителем в номинации «Менеджер года».

«Победители в каждой из 31 категории получают традиционный приз — уникальный Золотой глобус авторской работы. В каждой номинации кейсы оценивала независимая коллегия жюри. Членами коллегии были Елена Вяльбе, Илья Геркус, Алексей Смертин, Сергей Кущенко, Наиль Измайлов и другие авторитетные специалисты в своих отраслях», — сообщают организаторы премии.

Отметим, что победителем в номинации «Горнолыжный курорт года» стал ГЛК «Солнечная долина» в Миассе. В финале спортивной премии Челябинская область была также представлена в номинациях «Спортивный регион», «Событие года», «Спортивно-массовое мероприятие года» (Парижский полумарафон), «Социальный проект года» («Уральская классика»), «Проект года» («РМК-Арена»).

Напомним, что Иван Савин является гендиректором ХК «Трактор» с 2020 года. В нынешнем сезоне команда завоевала бронзовые медали чемпионата КХЛ, уступив в полуфинале Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».