Хоккейный клуб «Трактор»: 40 лучших фотографий сезона‑2023/2024 (продолжение)

В нашей фотохронике показываем финиш «регулярки» и серию плей‑офф для челябинской команды

Во второй части нашего материала показываем лучшие кадры с домашних матчей «Трактора» в регулярном чемпионате и серии плей‑офф. А еще рассказываем, почему эти фотографии нам так запомнились. И отмечаем, что отлично провели сезон не только хоккеисты и тренерский штаб челябинской команды, но и клубный фотограф Павел Табарчук.

Алексей Заварухин, пока еще с приставкой «и. о. главного тренера», взялся за работу основательно. Ему доверили отличную возможность проявить себя. Он ею воспользовался. Месяц спустя, 3 ноября, после разгромной победы над «Адмиралом» (6:1) в раздевалку челябинского клуба зашел Алексей Текслер и объявил о том, что Алексей Заварухин назначается главным тренером «Трактора».

Этот отрезок «и. о.» провел на достойном уровне: при Заварухине команда одержала 8 побед при 4 поражениях. Запомнилась и шестиматчевая победная серия «черно-белых», в которой они дважды выиграли у «Магнитки» (4:2 и 5:1), а еще одержали сухую гостевую победу над ЦСКА (4:0).

В этом кадре прекрасно все: эмоции трибун, радость от победы и красивый счет на табло. «Трактор» выиграл южноуральское дерби у магнитогорского «Металлурга». И, пожалуй, именно в этом матче заставил болельщиков поверить в то, что эта команда способна на многое.

И еще один кадр в ленту с того самого победного матча с «Магниткой». Вот оно, мастерство фотографа — передать картинку таким образом, чтобы возникло ощущение, как будто смотришь на игрушечный или мультяшный хоккей: где-то внизу по льду бегают игроки, а вокруг размытый фон трибун.

Главным открытием сезона и лучшим игроком «Трактора» стал Максим Шабанов. Мы и раньше знали, на что способен Шабанито, но под руководством Алексея Заварухина форвард «черно-белых» как будто расправил крылья. Умный и думающий хоккеист, который за счет техники и катания способен оставить в дураках любого защитника. Справедливо то, что именно он стал лучшим бомбардиром «Трактора» в регулярном чемпионате: 64 матча — 25 голов, 25 передач! Вот это уровень!

Не сразу стал «своим» в команде Зак Фукале. Его поначалу немного лихорадило. Но ближе к концу «регулярки» он стал безусловным «первым номером» в команде, незаменимым его игроком. А его эмоции после победных матчей — это непередаваемо!

Сыграл один матч в сезоне за «Трактор» и подающий надежды вратарь Вячеслав Бутеец. Причем в каком — с московским «Динамо» да еще и в ретро-форме челябинского клуба с изображением белого медведя на груди. Увы, тот поединок наша команда проиграла со счетом 2:4.

Защитнику «Ак Барса» Даниилу Журавлеву стоит много раз подумать, прежде чем предпринимать какие-либо действия по отношению к Чарльзу Робинсону. Впрочем, если он что-то и замышлял, то передумал: вовремя прочитал надпись на спине форварда «Трактора» и понял, что лучше не рисковать.

Зато голкипер казанского клуба Тимур Билялов особо и не раздумывал, что делать, когда увидел рядом с собой лицо капитана «Трактора» Сергея Калинина. Есть прямое попадание левым джебом в челюсть! Молодому и еще «зеленому» защитнику «Ак Барса» Артемию Князеву есть чему поучиться у своих старших коллег.

Продолжаем боксерскую тематику и встречаем Бадди Робинсона на секторе «А». «Любишь медок — люби и холодок» — креативный баннер фанатов «Трактора» был в самую точку после гостевого матча с «Салаватом Юлаевым». Мощнейший хук Бадди в лоб Григорию Панину в Уфе — одно из самых запоминающихся событий всего сезона.

А здесь легионер «Трактора» провел спарринг с Евгением Тимкиным. Можно было бы присудить и ничью, но все же мы бы раунд отдали нашему Бадди. Он как минимум на один удар был более точен.

Этот баннер очень возбудил поклонников уфимского клуба. Ух, сколько гневных комментариев они оставили на хоккейных форумах, призывая руководство Лиги наказать «Трактор» и призывая к этике. Согласимся, что здесь все было на грани. Но это плей-офф, хоккейная война, где может быть место таким вот баннерам. Разве не так?

А здесь предлагаем еще раз насладиться ювелирной работой фотографа. Шикарная фотокарточка за секунду до взятия ворот. Посмотрите внимательно на лицо вратаря! Тимур Билялов уже понимает, что не сможет помочь своей команде. Провожает взглядом шайбу и защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.

И еще один игровой эпизод с участием Григория Панина. Тот матч Бадди Робинсон пропускал. Поэтому пришлось ставить на место строптивого защитника уфимцев Сергея Телегина. Бой получился равный и короткий, но запоминающийся.

У форварда «Динамо» Седрика Пакетта вроде и есть борода, но она не идет ни в какое сравнение с той, что красуется на Альберте Яруллине. Грозный вид защитника «Трактора» заставил канадца нервно курить в сторонке. Вместе с партнерами по команде «бело-голубые» сенсационно уступили челябинцам в четырех матчах Кубка Гагарина.

Манекен, получивший имя Герман, стал фишкой челябинского клуба в плей-офф. Поначалу увесистые оплеухи он получал от все того же Зака Фукале. Но иногда упражнялись на нем и другие игроки «черно-белых». Миша Котляревский и вовсе исполнил прием из ММА (или вольной борьбы?), сделав ему захват через бедро.

А вот и свежий кадр, где в центре внимания Сергей Мыльников. Увы, голкипер «Трактора» в этом конкретном случае не смог выручить команду. Но в целом выглядел в серии матчей с «Локомотивом» достойно.

У ярославцев стеной стоял голкипер Даниил Исаев. Во многом благодаря ему «Локомотив» не дал и шанса южноуральцам выйти в финал Кубка Гагарина. Здесь он парирует очередную угрозу, Джек Родуолд в четырех матчах с «Локомотивом» не смог набрать ни одного результативного очка.

Главные тренеры «Локомотива» и «Трактора» после четвертого матча серии. Да, на льду была война, но уважение превыше всего. Игорь Никитин и Алексей Заварухин пожали руки, пожелали друг другу удачи.

Скажем спасибо и нашей команде! Хоккеисты «Трактора» стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ. Достойный результат, особенно с учетом того, как непросто складывался для них этот сезон. Спасибо, ребята, мы будем скучать!