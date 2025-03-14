Спортсменка из Миасса стала призером первенства России по фристайлу

Валерия Платова завоевала бронзу в дисциплине слоупстайл

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе завершилось первенство России по фристайлу в дисциплине слоупстайл. Бронзовую медаль в состязаниях среди девушек не старше 12 лет завоевала Валерия Платова. Это уже не первый подобный успех в карьере перспективной спортсменки из Миасса, сообщает результаты соревнований Федерация фристайла России.

Состязания на ГЛК «Солнечная долина» прошли в двух возрастных категориях — среди юношей и девушек, а также юниоров и юниорок. В турнире были разыграны четыре комплекта наград. Единственную медаль региону принесла Валерия Платова из Миасса, она показала третий результат в категории 11—12 лет.

Фристайл. Первенство России. Слоупстайл. Девушки 11—12 лет:

1. Елизавета Никитина (Чувашская Республика) — 83.20.

2. Олеся Кококулина (Новосибирская область) — 74.60.

3. Валерия Платова (Челябинская область) — 69.40.

Отметим, что неделей ранее здесь же, на «Солнечной долине», состоялось первенство России по фристайлу в дисциплине хаф-пайп. Валерия Платова на этих стартах также стала бронзовым призером.