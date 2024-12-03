Александр Попов станет вип-гостем соревнований по плаванию в Челябинске

Четырехкратный олимпийский чемпион посетит турнир «Юность России»

Завтра, 4 декабря, в челябинском бассейне «Строитель» стартуют всероссийские соревнования по плаванию «Юность России». Посетят турнир в качестве почетных гостей титулованные спортсмены, в числе которых четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Компанию ему составит многократный чемпион мира Евгений Коротышкин, сообщает региональный минспорт.

Эти статусные соревнования в Челябинске соберут около 700 спортсменов из 60 регионов страны. Сегодня стало известно, что в качестве почетных гостей посетят турнир два титулованных российских пловца — Александр Попов и Евгений Коротышкин.

Знаменитый Александр Попов уже не в первый раз посетит Южный Урал. Четырехкратный олимпийский чемпион неоднократно проводил здесь мастер-классы, проводил тренерские семинары и оказывал помощь в подготовке юных спортсменам к важным стартам. Приезжал на одни из соревнований в Челябинск и серебряный призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин.

Планируется, что они не только посетят всероссийский турнир по плаванию «Юность России», но и побывают на новом спорткомплексе с бассейном школы олимпийского резерва «Рифей». Здесь они дадут мастер-класс ребятам и проведут автограф-сессию.

Напомним, что Всероссийские соревнования «Юность России» пройдут в челябинском бассейне «Строитель» с 4 по 6 декабря. Участникам предстоит разыграть 33 комплекта наград в личных видах программы и эстафетах. Ранее мы сообщали о том, что Южный Урал на соревнованиях представят 12 спортсменов.