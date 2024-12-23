Определились обладатели Кубка губернатора Челябинской области — 2024 по плаванию

Почетный трофей завоевали Платон Ишпахтин и Полина Колосова

В бассейне «Строитель» завершился третий по счету Кубок губернатора Челябинской области по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, которые разыграли 17 комплектов наград. Лучший результат показали Платон Ишпахтин и Полина Колосова, которые завоевали почетный трофей, сообщает Федерация плавания Челябинской области.

В этом году соревнования прошли в третий раз. По традиции сильнейших пловцов региона принял челябинский бассейн «Строитель». Открыли Кубок губернатора — 2024 президент региональной Федерации плавания Валерий Галеев и начальник управления спорта регионального Минспорта Антон Макаров.

Соревнования собрали 205 участников, в программе 17 дистанций. По итогам финальных заплывов наилучшие результаты показали Платон Ишпахтин и Полина Колосова. Они и завоевали Кубок губернатора. Оба представляют челябинскую спортшколу по водным видам спорта.

Отметим, что Кубок губернатора Челябинской области по традиции закрывает календарный год соревнований по плаванию. В прошлом году обладателями трофея стали Арсений Борунов и Полина Колосова.