Более 700 пловцов выступят на соревнованиях «Юность России» в Челябинске

В бассейне «Строитель» за медали будут бороться ребята из 60 регионов

В челябинском бассейне «Строитель» состоятся Всероссийские соревнования по плаванию «Юность России». В них выступят более 700 юных пловцов из 60 регионов. Им предстоит в течение трех дней, с 4 по 6 декабря, разыграть 33 комплекта наград, сообщает региональная федерация плавания.

На соревнованиях в Челябинске примут участие юноши и девушки 11—13 лет. Им предстоит побороться за медали в личных видах программы и эстафетах. По итогам состязаний будут также определены победители в командном зачете среди субъектов РФ.

«Это один из самых престижных турниров среди юных пловцов России. Для нас очень важно не только провести соревнования на высшем уровне, но и влюбить в этот вид спорта как можно большее количество детей. В то же время уверен, что проведение турнира даст нашим воспитанникам стимул самосовершенствоваться, вырасти в профессиональном плане, чтобы достойно представлять в будущем нашу страну и родную Челябинскую область», — отметил президент Федерации плавания Челябинской области Валерий Галеев.

Уже известно, что сборную Челябинской области на соревнованиях представят 12 спортсменов — 6 юношей и 6 девушек.

Сборная Челябинской области на соревнованиях «Юность России»

Девушки: София Давлетшина, Екатерина Иванова, Кира Исламитдинова, Анастасия Коробейщикова, Виктория Попова, Софья Талькова.

Юноши: Макар Караманы, Иван Кудряшов, Андрей Патрушев, Макар Пильщиков, Сергей Улейский, Александр Холщигин.

В качестве запасных заявлены на соревнования Николай Макаров, Данил Радостнов и Константин Бидянов.