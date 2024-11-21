На чемпионате России по плаванию выступят 15 спортсменов Челябинской области

Соревнования в Санкт‑Петербурге соберут около 900 пловцов из 70 регионов

Сегодня, 21 ноября, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по плаванию, в котором примут участие около 900 спортсменов из более чем 70 регионов страны. Челябинская область делегировала на главный старт сезона 15 пловцов. Национальный чемпионат станет последним этапом отбора на мировое первенство, которое пройдет в середине декабря в Венгрии, сообщает Всероссийская федерация плавания.

На чемпионате России — 2024 в Санкт-Петербурге выступят сильнейшие пловцы страны. Среди них лидеры национальной сборной, звезды мирового уровня — Климент Колесников, Евгения Чикунова, Евгений Рылов, Юлия Ефимова, Илья Бородин, Светлана Чимрова, Мирон Лифинцев, Владислав Гринев, Кирилл Пригода, Михаил Довгалюк, Ксения Мишарина и другие. Они будут бороться не только за медали соревнований, но и за путевки на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия).

«Решение об участии наших спортсменов в чемпионате мира принималось в сжатые сроки, мы вынуждены были работать в ускоренном режиме. Исходя из существующих на сегодняшний день условий участия были разработаны критерии, которые позволят отобрать наших лучших спортсменов», — отметил первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.

ЧР-2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 26 ноября в Центре водных видов спорта «Невская волна». Челябинская область делегировала на соревнования 15 спортсменов. Они добились этого права благодаря успешному выступлению на чемпионате УрФО.

Сборная Челябинской области на чемпионате России — 2024 по плаванию:

Спортсмены: Роман Романов, Егор Чурин, Данил Кучуков, Андрей Коробейщиков, Ксения Терягова, Иван Апонасенко, Платон Ишпахтин, Анастасия Шевченко, Герман Цитрин, Ярослав Верещагин, Екатерина Гузик, Софья Колесникова, Ульяна Шагивалеева, Елизавета Неволина, Кира Васильева.

Представители команды: Семен Полонский, Дарья Колесникова.

Онлайн-результаты соревнований будут опубликованы на сайте Федерации водных видов спорта России. Финальные заплывы покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Возрастное ограничение: 12+