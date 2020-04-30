Живодёр из Кусы пойдёт под суд за жестокое обращение с животным

Мужчина пытался убить собаку по просьбе знакомой.

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В Кусе перед судом предстанет местный житель пытавшийся убить собаку. Прокуратура района направила в материалы о преступлении по статье «Жестокое обращение с животными» УК РФ.



Сам инцидент произошёл в марте этого года. Ночью житель Кусы будучи пьяным пытался убить собаку. На этот поступок его уговорила знакомая, по версии которой собака напала на её ребёнка. В результате действий мужчины животное получило три ранения в шею.

«Он душил животное, затем на улице причинил множественные ножевые ранения. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку злоумышленник скрылся с места преступления, услышав голоса приближающихся прохожих»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако несмотря на полученные травмы собака выжила. Ветеринары назвали это настоящим чудом. Ей дали кличку Шанси. К бывшей хозяйке она не вернётся.

Дело живодёра рассмотрит мировой суд. Отметим, что максимальный срок наказания по по части 1 статьи «Жестокое обращение с животными» составляет до трёх лет лишения свободы.