Верблюд и медведь мучаются от голода на ферме на Урале

Зоозащитники уже начали проверку.

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В одной из социальных сетей жительница Екатеринбурга по имени Кристина опубликовала запись о том, как она съездила на оленью ферму на границе Свердловской и Челябинской областей.

По признанию девушки, олени ее очень порадовали, но она решила обойти небольшую территорию и обнаружила очень маленькую, старую и ржавую клетку, в которой находился медведь в очень ужасном состоянии.

«По ощущениям и внешнему виду, за бедным медведем совсем нет ухода. Вся его шерсть в грязных колтунах. Мишка спит в своих экскрементах и остатках гниющего мяса и овощей. Сегодня днем температура воздуха была 29 градусов, а у медведя не было даже воды», — сообщает Кристина.

Также на выезде с фермы они обнаружили загон с верблюдом, который, по словам девушки, жалобно лежал в куче гнилой моркови.

«На их сайте мы нашли контакты кого-то из руководителей. Мы позвонили и задали вопросы о содержании животных. На что получили ответ, что медведь является собственностью государства, и он находится здесь на передержке, а верблюда чуть-ли не положено кормить гнилой морковью», — поделилась девушка.

Затем Кристина написала заявления в прокуратуру, депутату Госдумы. Помимо этого, было написано обращение губернатору Свердловской области.

Также приют диких животных «Спаси меня» известного челябинского зоозащитника Карена Даллакяна подключился к этому вопросу.

«Завтра один из наших волонтеров поедет туда, чтобы все отснять и своими глазами увидеть состояние животных и условия их содержания. Затем будем принимать решение», — заявил Карен Даллакян.

Сегодня, 9 июня, представители фермы в своих социальных сетях написали, что открывают сбор средств на новый вольер медведю. Они также пожаловались, что за большим количеством животных на оленьей ферме ухаживают всего два человека, но вода у оленей, медведя и верблюда пополняется три раза в день.