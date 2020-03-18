Собаку с ножевыми ранениями спасли с помощью переливания крови в Челябинской области

Операция длилась несколько часов.

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Шокирующий случай жестокого обращения с животными произошел в Кусе. Собаку Тому ножом ранила собственная хозяйка. Причиной стало, по версии женщины, то, что питомец якобы напал на ребенка.

«Первой собаку с тяжелой травмой увидела прохожая. Шла мимо с фонариком. Она и позвонила зоозащитникам», — рассказала ветеринар Ольга Комарова.

Тома получила три ножевых ранения в область шеи. То, что она выжила, — настоящее чудо. Ведь орудие не задело ни вену, ни артерию. В приюте собака получила кличку Шанси. Она уже может вставать на лапы и самостоятельно выходить на прогулку. К бывшей хозяйке она не вернется.

«Эту семью я не знаю. Я бы не назвала человеком эту женщину. Была попытка покусать ребенка, как она рассказывает. Но всегда есть гуманный способ решить проблему, когда по какой-то причине не устраивает. Можно было дать объявление», — говорит зоозащитница Елена Неелова.

По данному факту полицейскими начата проверка.