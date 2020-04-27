Пожарные спасли больше десятка собак от огня в Сосновском районе

Четвероногие жили в частном питомнике.

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В воскресенье сотрудники ГУ МЧС РОссии по Челябинской области направились на тушение горящей травы в поселке Федоровка Сосновского района. Распространяющееся по траве и сухостою пламя угрожало жилым домам, в которых находились люди. Пожарные незамедлительно приступили к тушению, параллельно направляя воду и на строения. Этот маневр спас жизни более, чем 10 собакам, которые жили в вольерах частного питомника.

«Я находилась внутри дома. А когда через 15 минут вышла на улицу — просто онемела от происходящего! Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарных. Горело сильно, и прямо около моих собак! Пожарные не только тушили возгорание, но и поливали вольеры с животными! Собаки нахватались угарного газа, у овчарок даже „штаны“ на задних лапах подпалились! У меня нет слов... Я так благодарна ребятам из 202-й пожарной части! Спасибо им огромное, спасли животных», — по телефону, сквозь слезы передала слова благодарности огнеборцам хозяйка питомника Наталья Арефьева.

Пока неизвестно, по какой причине загорелась трава на окраине поселка. Местные предполагают, что кто-то ее поджег специально.

Сотрудники МЧС напоминают жителям, подготовить свои участки и прилегающие территории к лету нужно заблаговременно. От сухой растительности ни в коем случае нельзя избавляться при помощи огня. Это опасно.

Напомним, пожароопасный период наступил в Челябинской области 1 апреля. За это время огнеборцы уже не один десяток раз выезжали на тушение лесных пожаров и горение травы. Каждый из этих случаев мог бы унести жизни, если бы не своевременное реагирование сотрудников МЧС.