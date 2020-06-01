526 кошек и 274 собаки было стерилизовано в челябинском ПЛС

Организация работает на протяжении года.

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В Челябинске на протяжении года работает пункт льготной стерилизации домашних животных «Наш дом». В нем все желающие могут не только стерилизовать и кастрировать своего питомца, но и получить ряд ветеринарных услуг. Их по договору оказывает ветврач одной из клиник Челябинска.



Всего за год в ПЛС было стерилизовано 526 кошек и 274 собаки. Из них 47 кошкам и 32 собакам операция проведена бесплатно, за счет средств ПЛС. Более 150 животных, побывавших в ПЛС, уже обрели семьи. Остальных забрали кураторы, поместили на передержку либо вернули в естественную среду обитания, с чипами/бирками в ушах.

«За год мы полностью своими силами выстроили пункт стерилизации. ПЛС „Наш дом“ — это одновременно коммерческий и социальный проект. У нас очень демократичные цены как на ветеринарные услуги, так и на стационар, однако всё это не бесплатно. Ведь нам необходимо оплачивать аренду помещения, коммуналку, услуги ветврача и так далее. Всю полученную прибыль мы перенаправляем на реализацию благотворительных проектов по гуманизации ситуации с безнадзорными животными в Челябинске и области. В частности — на бесплатные стерилизации и кастрации бездомных кошек и собак»,— рассказала руководитель ПЛС «Наш дом» Полина Кефер.

Сейчас в пункте есть 50 мест для индивидуального содержания кошек и 25 мест для собак. Также в ПЛС есть возможность оказания экстренной помощи травмированным животным. При этом кураторам не нужно платить огромные суммы за услуги ветврачей, оплачиваются только препараты и расходные материалы по закупочной цене. Также в «Нашем доме» регулярно собираются представители приютов и зоозащитных организаций — для обмена кормами, амуницией, обсуждения вопросов спасения животных.