Житель Кыштыма потерял 135 тысяч рублей при покупке автомобиля

Мужчину обманули интернет-мошенники

Житель Кыштыма решил купить автомобиль по объявлению в интернете и потерял 135 тысяч рублей. Какую схему обмана применили мошенники, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На одном из сайтов бесплатных объявлений 39-летний мужчина нашел машину стоимостью 365 тысяч рублей. Продавец предложил «забронировать» транспортное средство, внеся задаток в размере 135 тысяч рублей.

«Желая совершить выгодную покупку, кыштымец перевел указанную сумму незнакомцу и поехал в соседний регион за долгожданной покупкой. Прибыв на указанное место, мужчина позвонил мнимому продавцу. Тот запросил еще 50 тысяч рублей, а получив отказ, прервал разговор. Тогда житель Кыштыма заподозрил обман и обратился в полицию», — рассказывают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело. Мошенника ищут.