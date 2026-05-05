Более трех тысяч жителей Троицка встретили «Поезд Победы» на вокзале

На перроне исполнили песни военных лет и развернули полевую кухню

Сегодня, 5 мая, на железнодорожную станцию Троицка прибыл «Поезд Победы». Ретросостав во главе с паровозом серии «Л» встречали 3,5 тысячи жителей.

Особыми гостями мероприятия стали труженики тыла. Для них представители нескольких поколений произнесли слова искренней благодарности. Также на перроне исполнили песни военных лет и танцевальные номера. Для всех гостей работала полевая кухня.

«Поезд Победы» продолжит свое путешествие по городам. Завтра, 6 мая, в 10:00 ретросостав прибудет на станцию Миасс. В Челябинск он приедет 8 мая.