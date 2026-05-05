Полицейские Трехгорного поднялись на Зюраткуль с портретами героев

Восхождение на гору превратилось в настоящий путь памяти

В преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники полиции Трехгорного вместе с детьми решили пронести фотографии своих родных и взойти с «Бессмертным полком» на гору. За спиной каждого участника стояли не просто снимки, а целые судьбы, истории и подвиги родственников, которые отстояли свободу и независимость страны.

Акцию посвятили памяти павших защитников Отечества. На вершине горы полицейские и их дети почтили память погибших минутой молчания, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Участники подъема поделились, что восхождение на Зюраткуль превратилось не просто в спортивный поход по горной тропе, а в настоящий путь памяти, благодарности и глубокого уважения к подвигу поколения победителей.