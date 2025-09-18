Число объявлений о продаже новых машин на Южном Урале выросло на 8,1%

Условия сделок активно обсуждают онлайн

В Челябинской области на 8,1% выросло число объявлений о продаже новых машин, сообщили ИА «Первое областное» в «Авито Авто». Больше половины (57,5%) приходится на китайские автомобили, а на российские марки — 34,4%. Средняя цена — 2,9 миллиона рублей. Новыми машинами интересуются из-за гарантии и выгодных акций от дилеров.

Предложений о продаже машин с пробегом стало больше на 7,3%. Цена в среднем составляет чуть более 1 миллиона рублей (−3%). В лидерах японские автомобили, а за ними следуют отечественные, корейские, немецкие и китайские.

По данным экспертов, 51,5% поступлений на склады дилеров формируются через программу трейд-ин, еще 24,2% — через трейд-ин для покупки автомобиля с пробегом.

Растет популярность цифровых сервисов. Регулярные рассылки и быстрая реакция в чатах увеличивают продажи, рассказали на конференции «Высшая передача». Цифровые технологии для покупателей обеспечивают прозрачность сделок и доступ к истории автомобиля, а для профессионального сообщества — аналитику и оценку рыночной стоимости.