Житель Челябинской области незаконно спилил 44 дерева на 4 млн рублей

Ему грозит до семи лет тюрьмы

В Нязепетровске Челябинской области будут судить 47-летнего местного жителя, который срубил десятки деревьев, в том числе сосны, ели, пихты и другие. Ущерб региональному ГУ лесами составил более четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Следователи установили, что обвиняемый находился в затруднительном финансовом положении и решил заработать на продаже древесины.

В его отношении было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ). Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы на срок до семи лет.