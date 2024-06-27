В мэрии рассказали о приживаемости сосен и лип в Челябинске

Деревья высадили рядом с тротуарами и на месте демонтируемой стоянки

В Челябинске продолжают расти деревья, которые в прошлом году высадили в Тракторозаводском районе и на Северо-Западе. По данным городской администрации, липы и сосны прижились и теперь набирают силу.



50 крупномерных лип высадили на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до Артиллерийской.

«Их разместили на придорожных газонах и в „карманах“ тротуаров, специально обустроив приствольные лунки», — уточнили в мэрии.

60 сосен высадили на улице 250‑летия Челябинска на месте демонтированной парковки — возле мемориала «Золотая гора». Деревья там появились в рамках компенсации при строительстве дороги.

Все саженцы прижились. По словам пресс-службы, этому способствовало качество деревьев и последующий уход за ними.

Напомним, в мае глава Ленинского района Александр Орел сообщил о высадке 15 крупномеров сибирских елей в северо-восточной части парка «Плодушка».