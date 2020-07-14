В Челябинской области сменился управляющий делами губернатора и правительства

Глава региона освободил от должности Евгения Алексеева.

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В Челябинской области свою должность оставил управляющий делами губернатора и правительства Евгений Алексеев. О том, что произошла смена управляющего делами, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Алексей Текслер освободил от занимаемой должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Евгения Алексеева в связи с его переходом на другую работу», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

На данную должность уже назначили Романа Менжинского, к своим обязанностям он сможет приступить уже завтра, 15 июля 2020 года. Ранее Роман Менжинский работал в организациях, подведомственных министерству энергетики Российской Федерации.