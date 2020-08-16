Задушил на глазах у детей: убийцу собаки нашли в Челябинске

В деле разбираются сотрудники полиции.

Послушать 00:00

Ужасающий инцидент произошёл в Челябинске несколько дней назад. Мужчина убил собаку прямо на глазах у детей. Об этом корреспонденту ОТВ сообщила очевидец.

Всё произошло 10 августа во дворе дома № 29а по улице Островского. Как сообщила женщина, мужчина взял верёвку и задушил собаку, обосновывая убийство тем, что животное кусало детей.

«Я шла в магазин где-то в шесть вечера, увидела неподалёку толпу школьников. И вот этот мужчина стоял около первого подъезда и душил собаку. Мне показалось, что он был пьян. Но может быть это был шок или ещё что-то»,— рассказывает очевидец.

Однако как сообщают местные жители, собака была дружелюбной и ни на кого никогда не кидалась, даже на других животных. А вот дети часто сами её провоцировали.

«Школьники в неё камнями бросались, прыгали перед ней, дразнили её. А чтобы она кусала кого-то... никогда такого не видела»,— говорят жильцы дома.

Накануне стало известно о том, что полицейские нашли мужчину, который совершил убийство, а также хозяина собаки.

«В ходе проверки был установлен мужчина, убивший собаку. По его словам, она укусила его дочь, и предоставил справку из травмпункта. Также был найден хозяин животного. Он узнал собаку по видео и объяснил, что потерял её некоторое время назад»,— сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

Отметим, собака появилась во дворе дома примерно в конце июля. Она была чистой, дружелюбной, с ошейником. Все во дворе её любили и часто подкармливали, а также пытались найти её хозяина через интернет. Но всё безуспешно.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животным.

Напомним, в июне неподалёку от Александровского парка местный житель застрелил хаски Арчи. По его словам, собака украла его дичь. Возбуждено уголовное дело.