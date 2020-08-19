Избившего до смерти соседку челябинца осудили

За содеянное мужчина поплатился не только своей свободой.

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Металлургический районный суд вынес приговор жителю Челябинска за нечаянное убийство соседки по коммунальной квартире. Мужчина не только получил срок, но и выплатит немалую компенсацию. Подробнее сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

Трагедия произошла 9 марта этого года в одной из квартир дома № 84 по улице Шоссе Металлургов. Осуждённый предъявил своей соседке по коммунальной квартире претензии в том, что у него пропали деньги и мобильный телефон. Разразился конфликт, в результате которого челябинец нанёс женщине многочисленные удары по голове и телу. Пострадавшую сразу же доставили в больницу, но спасти её не удалось — в скором времени женщина скончалась.

«Суд приговорил местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ „умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“, к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены исковые требования прокурора района о взыскании с осужденного денежных средств»,— рассказали в ведомстве.

Так, осуждённому придётся заплатить 600 тысяч рублей за причинение морального вреда, 55200 рублей — за расходы на похороны и 2311 рублей — за лечение. Эти деньги получит территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области.