«Вареное сердце»: хозяйка убитой током на ЧМЗ собаки жаждет справедливости

Пока дело «стоит на одном месте».

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11 августа в Металлургическом районе произошло несчастье. Домашний пес породы немецкий дог скончался от разряда тока. Все случилось из-за того, что коммунальщики вовремя не убрали оборванные электропровода, которые находились рядом с тропинкой. Хозяйка погибшей собаки Мария заявила, что будет добиваться справедливости из-за смерти своего лучшего друга.

Только прошло уже более половины месяца, а дело «стоит на одном месте».

«Участковый молчит, сегодня договорилась с ним ознакомиться с делом. Он говорил, что сейчас есть 2 объяснительных от компании, которая занимается наружным освещением. Пишут, что это их провода», — рассказала Мария корреспонденту «Первого областного».

Долгое время корреспондент нашего сайта пытался выяснить, кто же должен был ликвидировать обрыв на ЛЭП в этом месте. Несчастье произошло на улице 2-я Павелецкая, 28. Не помог разобраться в вопросе и запрос, направленный в администрацию города Челябинска.

«Был произведен выезд и первичный осмотр линий наружного освещения дежурной бригадой в рамках своей компетенции. По результатам осмотра был выявлен обрыв двух жил неизолированного провода, принадлежность которого неизвестна», — сообщили в комитете дорожного хозяйства.

Но точно известно, что собака погибла именно от разряда тока. Об этом свидетельствует экспертиза, проведенная после вскрытия. Током было поражено все тело, структурно изменились сердце и легкие, а также головной мозг животного.

«... Сердечные полости запустевшие — паралич сердца. Острая коронарная недостаточность с развитым обескровливанием миокарда — „вареное сердце“. Данные патологические изменения характерны для воздействия электрического разряда», — гласит один из результатов экспертизы.

Поэтому Мария продолжит борьбу за справедливость и будет добиваться ответа — кто же виноват в том, что оборванные электропровода не убрали после урагана, в результате чего и погиб ее лучший друг.