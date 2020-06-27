«Выстрелил три раза подряд»: в Челябинске на глазах у хозяйки убили хаски

Вероятно, стрелявший занимался незаконной охотой.

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Сегодня утром, 27 июня, в Челябинске произошла страшная трагедия. Неизвестный прямо на глазах у хозяйки и других людей убил собаку из ружья. Корреспондент сайта «Первый областной» связалась с подругой хозяйки собаки Мариной и узнала, что же произошло в это роковое утро.

Марина рассказала, что она и её подруга Екатерина регулярно выгуливают своих собак породы хаски около карьера, расположенного неподалёку от Александровского парка. Сегодня утром девушки тоже отправились туда. Когда они уже собрались домой, Арчи, собака Екатерины, развернулась и снова побежала играть. А потом девушки увидели утку, которую Арчи спрятал в кустах.

«После этого мы услышали, как кричит какой-то мужчина: „Стойте, никуда не уходите. Сейчас по вам стрелять буду!“ Мы обернулись и увидели, что он идёт на нас с ружьём. Говорит, одну из ваших собак заберу, потому что ваша собака мою добычу забрала. Катя ему ответила, что если что-то собака сделала, то она возместит все убытки. Но он даже разговаривать не стал, сказал, что нужно следить за собаками, а потом выстрелил три раза в Арчи и спокойно пошёл по своим делам»,— рассказала Марина.

От полученных ран собака скончалась.

Олег Дубровин, член Общественной палаты Челябинской области, выложил ужасающее видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и написал, что уже переговорил со своими коллегами из правоохранительных органов.

«Такие случаи нельзя оставлять безнаказанно! Уверен, преступник будет найден и привлечён к уголовной ответственности! Вопрос возьму на контроль!»— написал Олег Дубровин.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» сообщили, что данный случай зарегистрирован, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.