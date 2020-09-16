Сбросивший с балкона собаку челябинец получил 160 часов обязательных работ

Животное упало с восьмого этажа и скончалось.

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В Челябинске суд вынес приговор 36-летнему челябинцу, который жестоко расправился с собакой своей знакомой. Он признан виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель.

Свою вину челябинец полностью признал, пояснив, что неделю распивал спиртное с хозяевами квартиры. У них было три собаки, но с животными никто не гулял. Одна из них сходила по нужде прямо на кухне, тогда мужчина схватил ее. Питомец укусил обвиняемого, тогда он разозлился и сбросил ее с балкона.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел в апреле этого года. Пьяный челябинец сбросил собаку хозяйки квартиры, где был в гостях, с балкона восьмого этажа. От полученных травм животное скончалось.