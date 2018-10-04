/ Бойцы Росгвардии задержали грабителя и уклониста от армии

Беглецы находились в федеральном розыске.

Сотрудники национальной гвардии Челябинской области задержали двух граждан, находившихся в федеральном розыске. Днем при патрулировании жилого дома по улице Горького они обратили внимание на мужчину, который по приметам был похож на подозреваемого в грабеже. Сотрудники Росгвардии приняли решение о проверке его личности. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске.

При проверке по базам данных сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина, 1967 года рождения, находится в федеральном розыске МО МВД Октябрьский Оренбургской области. 26 декабря 2015 года он утратил связь с родственниками и считался без вести пропавшим. — рассказали сайту «Первый областной» в Росгвардии.

Кроме того, в Металлургическом районе Челябинска был задержан еще один мужчина, который внешне был похож на человека, совершившего кражу. В итоге выяснилось, что 20-летний челябинец скрывается от военной прокуратуры.

Росгвардейцы выяснили, что 20-летний житель областного центра с июня 2017 года находится в федеральном розыске за отделом полиции Гаварский Республики Армения. Молодой человек уклонялся от службы, скрываясь от военной прокуратуры. — рассказали сайту «Первый областной» в Росгвардии.

Отметим, что сейчас оба задержанных переданы полиции для дальнейших разбирательств.

Напомним, недавно сотрудники Росгвардии в Снежинске задержали мужчину, который угрожал работникам развлекательного центра дымовой шашкой.