/ «Хочешь, взорву гранату?» Житель Снежинска угрожал кассиру торгового комплекса

Буйный мужчина помещен в СИЗО.

Инцидент произошел в ТРК «Луч» в Снежинске. Там в 10 часов утра 30-летний мужчина с товарищем пришли в бильярдный клуб. Гости вспомнили и возобновили давний конфликт с администратором заведения. Немного поспорив, участники скандала успокоились и разошлись. Однако через некоторое время один из мужчин вернулся в помещение и вновь потребовал у кассира пригласить на разговор администратора. Женщина отказалась выполнить просьбу нетрезвого гостя. После чего мужчина достал дымовую шашку, поставил ее перед кассиром и сказал, что может взорвать гранату. Сотрудница ТРК нажала на тревожную кнопку. На место выехали бойцы вневедомственной охраны. В момент задержания мужчина вел себя агрессивно.

Ему определено наказание в виде ареста на 5 суток, сейчас он в СИЗО. Совместно с прокуратурой был решен вопрос о проведении доследственной проверки. — сообщает сайту «Первый областной» заместитель начальника ОВД по ЗАТО города Снежинска Мирослав Ахлюстин.

В момент задержания при хулигане обнаружены плоскогубцы, которые трансформируются в перочинный нож и отвертку. Мужчина находился в состоянии опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. В результате на снежинца было составлено два административных протокола. После нескольких часов пребывания в СИЗО хулиган сменил агрессию на спокойствие, а в своем поступке обвинил водку. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.