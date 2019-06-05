/ Житель Челябинской области сбежал из сборного пункта для призывников

Поступок сочли уклонением от армии.

20-летний призывник из Красноармейского района Челябинской области был оштрафован за уклонение от армии. Молодой человек прибыл на призывной пункт в Копейск, однако затем самовольно покинул его, рассказала сайту «Первый областной» помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В составе команды он прибыл на сборный пункт в Копейск, где успешно прошел медицинскую комиссию и был сформирован в воинскую команду для отправки к месту прохождения военной службы, в определенную ему воинскую часть. После чего он самовольно в вечернее время покинул сборный пункт и самостоятельно прибыл к себе домой, тем самым уклонился от прохождения действительной срочной военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. — рассказала сайту «Первый областной» помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Суд признал призывника виновным по части 1 статьи «уклонение от прохождения военной службы» уголовного кодекса. Вину по предъявленному обвинению подсудимый признал полностью, после чего суд назначил ему штраф в размере 5000 рублей.