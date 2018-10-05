/ Преподаватели Челябинского энергетического колледжа получили специальные кампусные карты Сбербанка

Это первый этап совместного инновационного кампусного проекта колледжа и Сбербанка.

Преподаватели Челябинского энергетического колледжа им. С. М. Кирова получили кампусные карты Сбербанка с изображением логотипа учебного заведения, на котором в центре располагаются опоры линий электропередач — одни из главных конструктивных элементов системы электроэнергетики России. Дизайн карт был разработан специально для учебного заведения.

Уникальным финансовым продуктом уже пользуются 300 преподавателей, в ближайшее время планируется выдача карт студентам. Банковское обслуживание для всех участников проекта бесплатное. Также у большинства обучающихся есть стандартные дебетовые карты Сбербанка с современной бесконтактной технологией PayPass для оплаты покупок и услуг с помощью смартфона.

Мы обсудили со Сбербанком наше дальнейшее сотрудничество. Кроме развития функционала карты планируется организовать для студентов практику в Сбербанке по особенностям обработки больших массивов данных и информационным технологиям в целом. Мы считаем, что Сбербанк динамично развивается, внедряет новые разработки и является для студентов перспективным работодателем, — рассказывает Вера Бородина, директор Челябинского энергетического колледжа имени С. М. Кирова.

Это первый этап совместного инновационного кампусного проекта колледжа и Сбербанка. Благодаря ему в Челябинском энергетическом колледже появится безналичная экосистема, позволяющая оплачивать обучение без комиссии через интернет-банк и мобильное приложение Сбербанк Онлайн и с использованием любого банкомата Сбербанка в Челябинске и области. Следующий шаг — интеграция в карту функции пропуска в новый класс информационных технологий. В перспективе планируется, что карта станет электронным аналогом зачетной книжки с возможностью пользоваться всеми учебными документами и расписанием.

Для Сбербанка подобные комплексные решения очень важны с точки зрения клиентского опыта. Также это обеспечивает образовательные учреждения инструментами для развития и сокращения текущих расходов. Я рад, что мы успели выдать карты преподавателям колледжа в начале учебного года и составили план следующих мероприятий, — говорит Андрей Карпов, начальник управления прямых продаж Челябинского отделения Сбербанка.

В столице Южного Урала теперь четыре учебных заведения, где реализуются кампусные проекты Сбербанка. В настоящее время его участниками уже являются Финансовый университет при Правительстве Р Ф, Южноуральский государственный Аграрный университет и Челябинский филиал Уральского государственного институт путей сообщения.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.