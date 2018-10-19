/ Грабившую пенсионеров женщину с ножом задержали полицейские в Челябинске

Подозреваемую в преступлениях интересовали деньги и личные вещи.

Предполагаемую похитительницу вещей у пенсионеров задержали в Челябинске. Женщина, по данным правоохранителей, не меньше 4 раз проникала в квартиры пожилых людей. Она прибегала к разбою и грабежам, чтобы получить деньги и другие необходимые вещи. Например, в одной из квартир подозреваемая украла тюль.

Свою вину в совершении преступлений в отношении пожилых людей задержанная признала, пояснив, что умышленно выбирала в качестве претерпевших только людей преклонного возраста, будучи уверенной в том, что не встретит физического сопротивления. В районных Отделах полиции Управления МВД России по городу Челябинску «Тракторозаводский», «Калининский» и «Курчатовский» в указанный период по заявлениям граждан пожилого возраста возбуждены 4 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Грабеж» и «Разбой». По ходатайству следствия отдела полиции «Курчатовский», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские предполагают, что задержанная совершила больше преступлений. Поэтому всех, кто пострадал от ее действий, просят обратиться в дежурную часть УМВД Челябинска: 265−02−00, 266−14−14 или «02».

Отметим, что подозреваемой в грабежах и разбое 27 лет, она проживает в Курганской области. Ранее она была судима.