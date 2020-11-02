За смерть девочки на пожаре в Миассе перед судом предстанет местный житель

Трагедия случилась в июле.

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20 июля в Миассе случилась трагедия. Хозяин одной из квартир на первом этаже многоэтажки, находясь на кухне, разлил бензин из бутылки, в то время как на газовой плите готовилась еда. В результате чего возник пожар, который быстро распространился на всю квартиру.

51-летний мужчина самостоятельно покинул квартиру, но не прикрыл дверь. Из-за этого очаг возгорания увеличился и дым заполонил весь подъезд. С пятого этажа по лестнице пытались самостоятельно эвакуироваться женщина с 9-летней дочкой. Только выйти на улицу в итоге они не смогли.

Девочка, вдохнув критический объем опасной концентрации окиси углерода, скончалась в машине «скорой». Мама же получила отравление не опасное для жизни.

Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") в отношении виновника пожара.

«Обвиняемый свою вину в инкриминируемом деянии признал, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения», — сказано в заявлении прокуратуры Челябинской области.

Сейчас уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.