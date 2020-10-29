Житель Челябинской области погиб при пожаре в доме

По предварительным данным, ЧП произошло из-за печного отопления.

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Частный дом вспыхнул в Клястицком сельском поселении (Троицкий район, Челябинская область) в среду, 28 октября, днем. Пламенем было объято все жилище. В доме проживал один мужчина, родственник владельца.

«Сбив огонь, сотрудники МЧС проникли в строение и обнаружили мужчину. Через оконный проем огнеборцы вытащили его на свежий воздух, где медицинская служба констатировала смерть», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Предварительной причиной возгорания считают неправильную эксплуатацию печного оборудования. Дом был отключен от электроэнергии.