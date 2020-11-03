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В Копейске в исправительной колонии № 6 произошёл пожар. Информация об этом появилась сегодня, 3 ноября, в социальных сетях. Очевидцы сняли видео, на кадрах которого с территории ИК валит столб дыма.
Ситуацию прокомментировали в региональном ГУФСИН. В пресс-службе ведомства «Первому областному» сообщили, что причиной дыма стало тление мусора в баке. Возгорание удалось потушить собственными силами.
«Произошло тление бытовых отходов в баке. На место прибыл пожарный расчёт исправительного учреждения, они своими силами всё потушили»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
Отметим, что в результате произошедшего никто не пострадал.