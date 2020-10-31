Крупный пожар всполошил целую улицу частного сектора в Сатке

Вспыхнувшее пламя было видно в нескольких частях города.

Послушать 00:00

Жители улицы Советской в Сатке сегодня, 31 октября, выскочили на улицы из-за горящего по соседству дома. В частном секторе полыхала деревянная постройка. Видео и фото с места происшествия очень быстро распространились в социальных сетях. Горел жилой дом. Пламя полыхало и грозило перекинуться на соседние постройки.

«Сообщение о возгорании поступило в 15:25, в 15:34 на месте были сотрудники противопожарной службы. Было зафиксировано горение 1 дома и надворных построек. 1 дом сгорел полностью и 2 надворные постройки, еще два дома пострадали. К 16:36 пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано к 17:24», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На тушение пожара были задействованы 7 единиц техники и порядка 30 человек личного состава. Пожару присвоен повышенный ранг «1БИС».