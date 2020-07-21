Стали известны подробности пожара в Миассе, где погибла девятилетняя девочка

За жизнь мамы ребенка борются врачи, у хозяина вспыхнувшей квартиры подозревают коронавирус.

Послушать 00:00

Стали известны подробности пожара в миасской многоэтажке, где накануне погибла девятилетняя девочка. Выжившая мать школьницы пришла в себя. А мужчину, в квартире которого произошло возгорание, с подозрением на коронавирусную инфекцию доставили в одну из больниц Челябинска.

Как рассказали в миасской больнице, куда вечером 20 июля доставили пострадавших, женщина поступила в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей.

«Женщина поступила в тяжелом состоянии, с отравлением продуктами горения, в состоянии комы, сразу была переведена в реанимацию. Сейчас медперсонал стабилизировал состояние, она пришла в сознание, состояние оценивают, на данный момент, как средней степени тяжести», — прокомментировала пресс-секретарь ГБ № 2 Миасса Марина Антропова.

Мужчина поступил в удовлетворительном состоянии с незначительными ожогами рук и отравлением угарным газом. Пострадавшему оказали помощь, после чего взяли анализ на коронавирусную инфекцию.

«Проведен обязательный рентген грудной клетки и сделан экспресс-тест на COVID-19, который показал наличие иммуноглобулина M, который может свидетельствовать о заболевании, но не является конечной точкой. Поэтому был направлен на компьютерную томографию, после которой бригадой скорой помощи был доставлен в медучреждение Челябинска», — добавила Марина Антропова.

Добавим, что по факту смерти ребенка организована доследственная проверка. Предварительная причина смерти девятилетней девочки — отравление продуктами горения.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, пожар вспыхнул вечером 20 июля в квартире на первом этаже дома по улице Уральская в Миассе. Хозяин самостоятельно вышел на улицу, пожарные эвакуировали других жильцов. В результате ЧП погибла девятилетняя девочка, которую мама по лестнице пыталась вынести с пятого этажа на воздух. Спасатели во время тушения и эвакуации на третьем и втором этажах обнаружили ребенка и мать, обе подавали признаки жизни. Женщину удалось спасти, а девочка скончалась.