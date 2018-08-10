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сегодня в 08:29
ЯК-42 совершил аварийную посадку в челябинском аэропорту
На борту находились четыре члена экипажа.
/ ЯК-42 совершил аварийную посадку в челябинском аэропорту

ЯК-42 совершил аварийную посадку в челябинском аэропорту

На борту находились четыре члена экипажа.
сегодня в 08:29
  |  Происшествия

Накануне вечером в аэропорту Челябинска экстренно приземлился пассажирский самолет. ЯК-42 совершил аварийную посадку около 20 часов 40 минут из-за технических проблем. Эту информация подтвердили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На борту находилось четыре члена экипажа, пассажиров не было. Во время набора высоты не сложилось шасси, поэтому пришлось вернуться в аэропорт. Все в штатном режиме. — рассказал сайту «Первый областной» начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

Отметим, что борт уже вылетел.

Напомним, ранее следовавший по маршруту Челябинск-Москва борт совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Самолет с пассажирами попал в зону турбулентности. Именно этим обстоятельством вызвана вынуждена смена направления.

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