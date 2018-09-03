/ В Челябинском аэропорту откроются четыре новых направления

Старт полётов планируется на октябрь.

Авиакомпания «ИрАэро» базируется в Иркутске и выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Сочи и на Дальний Восток. Из Челябинска перевозчик будет осуществлять прямые рейсы до Нижневартовска, Нового Уренгоя, Горно-Алтайска и Белоярского. С предложением об организации рейсов в несколько городов Сибири вышли власти Челябинской области.

Из Челябинска в Сибирь можно будет добраться прямыми авиарейсами: с 29 октября авиакомпания ИрАэро запускает рейсы в Нижневартовск, Новый Уренгой, Горно-Алтайск и Белоярский. Цены на билеты составят примерно 5500 рублей. Ясно, что это цена примерная, потому что города разные. Пока это осенне-зимний сезон, дальше мы не планируем никогда, зимой только будет известно, будет ли продолжение на весенне-летний и так далее. — рассказала сайту «Первый областной» в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро».

Всего флот компании насчитывает 27 самолётов. Полёты будут субсидироваться из федерального и областного бюджетов. Первые рейсы запланированы на октябрь этого года.