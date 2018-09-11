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/ Челябинский аэропорт может стать одним из четырех региональных хабов

Челябинский аэропорт может стать одним из четырех региональных хабов

«Аэрофлот» намерен создать дополнительные транспортные узлы.
сегодня в 16:43
  |  Общество

Челябинский аэропорт может стать одним из региональных транспортных узлов для «Аэрофлота». Об этом сообщает газета «Ведомости». Новые хабы дополнят Москву. Такое дополнение позволит развивать маршрутную сеть в регионах. Конкуренцию южноуральской столице за такую возможность составляет более крупный аэропорт Екатеринбурга.

По информации собеседников издания, близких к «Аэрофлоту», среди главных кандидатов на создание хабов — Санкт-Петербург, Сочи и Красноярск. Четвертый региональный хаб будет располагаться в городе на Урале, среди вероятных вариантов — Екатеринбург или Челябинск. — сообщает газета «Ведомости».

Напомним, сейчас международный аэропорт «Челябинск» готовится к саммитам ШОС и БРИКС. К 2020 году вместо устаревшего здания появится современный воздушный узел, пропускная способность которого увеличится. Строительство нового терминала на Южном Урале уже началось. Уже сейчас маршрутная сеть развивается, появляются новые внутренние и международные направления.

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