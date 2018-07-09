/ Самолет Челябинск-Москва совершил вынужденную посадку из-за сильной турбулентности

На борту началась паника.

Утренний рейс из Челябинска в Москву 9 июля оказался несчастливым для пассажиров. Вовремя вылетев из южноуральской столицы, участники полета ожидали двухчасовое пребывание на борту. Однако до Москвы они добрались гораздо позже. Уже на подлете к конечному пункту самолет попал в зону турбулентности, и было принято решение посадить самолет в Нижнем Новгороде.

О необходимости садиться в Нижнем Новгороде нам сообщили почти через 2 часа полета. На борту началась паника, потому что почти у всех были дальше рейсы из Москвы. Но когда попали в зону турбулентности, все сидели тихо. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Наталия.

Получить комментарий в Шереметьево по поводу сложившейся ситуации не удалось, поскольку задержек или отмен рейса, по их данным, сегодня не было.

Мы работаем в штатном режиме, информации о неблагоприятных метеоусловиях нет. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе аэропорта.

Добавим, что часть пассажиров, летевших в самолете Челябинск-Москва, в итоге не попала на следующий рейс, билеты на который были уже на руках.

Рассказавшей о произошедшем жительнице Челябинска повезло: ее рейс будет вечером. Повторный заход на Москву прошел без приключений. Самолет спокойно приземлился, пассажиры уже покинули аэропорт.