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сегодня в 08:29
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/ Сбербанк в Челябинской области начал принимать платежи за электроэнергию в пользу «МРСК Урала»

Сбербанк в Челябинской области начал принимать платежи за электроэнергию в пользу «МРСК Урала»

Оплатить электроэнергию можно с помощью мобильного приложения и Сбербанк Онлайн, а также в офисах Сбербанка или в банкомате.
сегодня в 09:20
  |  Общество

Сбербанк заключил договор на оказание услуг по переводу денежных средств абонентов с новым гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области — ОАО «МРСК Урала». Порядок учета и оплаты электроэнергии потребителями остается прежним. Кроме того, у абонентов сохраняются номера лицевых счетов и платежи, как и прежде, будут осуществляться без комиссии.

Оплатить электроэнергию можно с помощью мобильного приложения и интернет-банка Сбербанк Онлайн, в том числе отсканировав QR-код на квитанции, а также в офисах Сбербанка или в банкомате. Для оплаты необходимо указать только номер лицевого счета абонента, который после смены гарантирующего поставщика остается прежним. Для прямой оплаты новому поставщику услуг в Сбербанк Онлайн уже выведена отдельная кнопка «МРСК УРАЛА», которая находится в разделе «Электроэнергия» («Переводы и платежи» — «ЖКХ и домашний телефон» — «Электроэнергия»). Также при совершении платежей через Сбербанк абоненты могут передать показания счетчиков.

На текущий момент более 250 000 южноуральцев осуществляют платежи за электроэнергию, используя возможности Сбербанка. Вместе с «МРСК Урала» мы проверили серию подготовительных мероприятий для комфортного перехода жителей на сотрудничество с новым поставщиком электроэнергии. На этой неделе Сбербанк завершает переходный процесс, в том числе, для клиентов с подключенным «Автоплатежом». Тем абонентам, которые оплачивают электричество с помощью этой услуги, с номера 900 поступит смс-уведомление с предложением переподключить «Автоплатеж» на новую компанию, — говорит Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Также Сбербанк продолжает принимать платежи в адрес ПАО «Челябэнергосбыт» за электроэнергию, полученную в июне, а также платежи в счет погашения задолженности прежнему поставщику за предыдущие периоды. Оплата производится также через все платежные каналы Сбербанка — офисы, банкоматы, Сбербанк Онлайн и по QR-коду на платежном документе. Кроме того, через Сбербанк можно заплатить за электричество и по «Системе Город» любым удобным способом — по адресу, по номеру лицевого счета или виртуальной кары «Системы Город». Лицевые счета абонентов и реквизиты ПАО «Челябэнергосбыт» при этом остались прежними.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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