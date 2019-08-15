Десять человек в больнице после аварийной посадки «Уральских авиалиний»

Об этом сообщил врип главы Раменского района.

Николай Воробьев, врип главы Раменского муниципального района прибыл на место экстренной посадки самолета. Он прокомментировал происходящее и отметил, что предпринимаются все возможные меры для оказания помощи пассажирам и обеспечения безопасности.

«Службы МЧС и полиции организованы. Мы организовали вывоз пассажиров силами нашего ПТП, Жуковского ПТП. Сейчас непосредственно ведутся работы для того, чтобы предотвратить возникновение пожара в результате розлива топлива», — рассказал Николай Воробьев.

По уточненным данным, на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Эвакуация была проведена успешно, никто не пострадал. В больницу с разными жалобами были доставлены 10 человек, в настоящее время их обследуют медики.

Видео с места событий можно посмотреть здесь.