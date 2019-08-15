В Магнитогорске водитель сбил пенсионерку

По данному факту начата проверка правоохранительными органами.

В Магнитогорске водитель автомобиля сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.



Инцидент произошел вчера, 14 августа, утром на улице Галиуллина. 66-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», на заднем ходу наехал на женщину, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП пешеход, 69-летняя женщина, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.