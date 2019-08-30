Снова птицы: в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет

Борт выполнял рейс «Уральских авиалиний».

Послушать

Сегодня утром, 30 августа, в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге экстренно приземлился аэробус из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил перевозчик «Уральские авиалинии».

По информации компании, командир самолета, вылетевшего из Пулково в Худжанд, сообщил земле о возможном повреждении колеса. Сотрудники петербургского аэропорта осмотрели взлетно-посадочную полосу и обнаружили останки животного происхождения и перья птиц.

«Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В аэропорт Кольцово срочно прибыли пожарные машины и автомобиль реанимации, однако во время проверки воздушного судна не были обнаружены повреждения. Пассажиры отправятся в пункт назначения на этом же самолете после дозаправки. Напомним, что 15 августа другой самолет «Уральских авиалиний» также совершил экстренную посадку в Подмосковье. Борт посадили прямо в кукурузное поле практически сразу после взлета. Тогда причиной приземления стала неисправность двигателя из попадания птиц. Все пассажиры и члены экипажа выжили.

Посмотреть видео с места событий вы сможете, пройдя по этой ссылке.