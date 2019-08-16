В Челябинске девушка получила ожоги во время операции по удалению аппендикса

Делом заинтересовался Следственный комитет.

В Челябинске 16-летняя девушка, поступившая в Городскую клиническую больницу № 1 с острым флегмонозным аппендицитом, на операции по иссечению аппендикса получила серьезные ожоги. Челябинка поступила в медучреждение 8 августа. В этот же день, после подтверждения диагноза, ее направили на операцию. Сам процесс аппендэктомии прошел в штатном режиме.

«Во время операции возникли ожоги на нижних конечностях в месте расположения пассивного электрода электрохирургического высокочастотного аппарата "ФОТЕК". Объём поражения 0,7 % поверхности тела. На консультацию к пациентке немедленно были приглашен комбустиолог областного ожогового центра МАУЗ ГКБ № 6 и главный детский хирург города Челябинска, проведен консилиум, на котором согласована дальнейшая тактика ведения пациентки. На данном этапе лечение проводилось в полном объеме», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Сейчас девушку перевели в ожоговое отделение МАУЗ ГКБ № 6, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Данной ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Сотрудники ведомства разбираются во всех обстоятельсвах произошедшего.