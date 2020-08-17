Восьмилетняя школьница выпала из окна в Миассе

Спасти девочку не удалось.

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Трагедия произошла в минувшую пятницу в Миассе Челябинской области. Восьмилетняя школьница выпала из окна. Подробнее об инциденте сайту «Первый областной» сообщил руководитель следственного отдела по Миассу Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Анатолий Селиверстов.

«14 августа около 23:55 девочка 8 лет выпала из окна с пятого этажа. На какое-то время был утрачен контроль за ребёнком. Девочка подошла к окну, встала на подоконник, открыла окно и, облокотясь на москитную сетку, выпала. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. Скончалась школьница в реанимации»,— рассказал Анатолий Селиверстов.

На сегодняшний день по факту смерти юной жительницы Миасса проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Буквально неделю назад произошла подобная история, и тоже в Миассе. Двухлетний ребёнок облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна со второго этажа. На данный момент мальчик находится в одной из челябинских больниц с тяжёлыми травмами.