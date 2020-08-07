Двухлетний ребёнок выпал из окна в Миассе

Мальчика доставили в детскую больницу Челябинска.

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В Миассе произошёл инцидент с участием двухлетнего ребёнка. Малыш выпал из окна второго этажа вместе с москитной сеткой. Происшествие случилось в четверг, 6 августа. Факт подтвердили в МВД Миасса.



По данным источника «Первого областного» сейчас ребёнок находится в Челябинске в одной из больниц. Местные СМИ сообщают, что во время падения ребёнок получил черепно-мозговую травму.

«Малыш получил тяжёлую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Пострадавшего на автомобиле скорой помощи транспортировали в больницу Челябинска. В дальнейшем разобраться в обстоятельствах несчастного случая предстоит следователям СК», — пишут миасские СМИ.

Отметим, что этим летом в Челябинской области участились случаи падения детей из окон. Как правило это происходит, когда малышей оставляют без присмотра. Чтобы избежать трагедии специалисты рекомендуют установить специальные фиксаторы, отодвинуть всю мебель от подоконников, а также не использовать «москитки» без защиты окна.

Ко всему прочему, стоит открывать окна сверху, а не снизу и оборудовать их решетками. С детьми необходимо провести беседу об опасности приближения к открытым окнам, о ненадежности москитных сеток и о том, что подоконник — не место для игр.