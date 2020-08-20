Миассец может сесть в тюрьму за продажу военного шлема через интернет

Южноуралец решил отправить армейское снаряжение в Японию.

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Житель Миасса пойдёт под суд за перепродажу военного шлема и защитных очков. Александр Петров хотел отправить посылку в Японию, однако не знал, что совершает преступление. Дело южноуральца рассматривается в суде Миасса. Как рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора города Дарья Савельвева, посылку со шлемом подсудимый хотел отправить в Японию по почте.



«Указанное лицо, не имея разрешения на вывоз продукции военного назначения на территории Российской Федерации совершил покушение на перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС посредством почтового отправления неустановленному в ходе следствия лицу, проживающему в Японии, бронешлема и защитных очков. По результатам расследования уголовного дела оно направлено в Миасский городской суд для рассмотрения его по существу»,— сообщила помощник прокурора Миасса Дарья Савельева.

Сам подсудимый рассказал, что к перепродаже пришёл случайно. Мужчина не подозревал, что пересылка армейского шлема с данной маркировкой незаконна.

«Занимаюсь установкой и монтажом окон и дверей. К перепродаже пришёл случайно: зашёл на eBay, наткнулся на каску. Смотрю цена высокая, стало интересно, сколько она в России стоит. Ввёл в поисковик информацию, выдало уйму сообщений, ну и наткнулся на „Авито“. Там увидел кучу объявлений, сравнил цены, прикинул, что можно заработать», — отметил житель Миасса Александр Петров.

Специалисты подчеркнули, что пересылка подобных товаров запрещена международной конвенцией. Она контролируется как внутренними законами страны, так и международными. Отметим, что за свой проступок южноуралец может получить до 7 лет лишения свободы.